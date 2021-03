Juventus, Bernardeschi: “Per lo scudetto ci siamo anche noi. Con il Porto capaci di ribaltarla”

La Juventus per raggiungere gli obiettivi stagionali deve anche fare leva sulla verve di Federico Bernardeschi. Ieri nel match contro lo Spezia è stato determinante contro le Aquile. Entrato nel secondo tempo, l’ex della Fiorentina è stato autore dell’assist per la rete del vantaggio di Morata. Bernardeschi commenta così, ai microfoni di Sky Sport la gara: “Ci siamo messi d’accordo con Morata (ride, ndr). Sto bene ed è stata importante la vittoria contro lo Spezia, abbiamo dato un bellissimo segnale al campionato. Ringrazio il mister per le parole su di me, io sono sempre a disposizione della squadra e quando la coperta è corta bisogna farsi trovare pronti. Per noi finora è una buonissima stagione, siamo un po’ indietro in campionato rispetto a quanto ci aspettavamo, ma assolutamente siamo ancora vivi, determinati e crediamo ancora tanto nello scudetto. Ci sono ancora tante partite da giocare e le vogliamo vincere, siamo la Juventus e questo non lo dobbiamo dimenticare”. Insomma Inter e Milan sono avvisate e non possono dire di aver messo fuori gioco la Juventus dalla corsa al titolo che la Vecchia Signora conquista consecutivamente da nove anni.

Il pensiero alla Champions League

Ma Bernardeschi pensa anche alla Champions League che dopo la sconfitta di Oporto obbliga i bianconeri a dover ribaltare il ko tra qualche giorno allo Stadium: “Prima pensiamo alla Lazio e poi alla gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto. Contro la Lazio sarà sicuramente una partita difficile, negli ultimi precedenti ci ha sempre messo in difficoltà. Giochiamo in casa nostra e questo ci darà quel qualcosa in più, anche se purtroppo non ci saranno i nostri tifosi, ma rimane sempre il nostro stadio. Sarà una battaglia, ma se giochiamo da Juventus sicuramente porteremo a casa il risultato. Non è facile non pensare al Porto in Champions, ma prima c’è la Lazio e tutte le energie fisiche e mentali devono andare lì. Da domenica mattina penseremo al Porto, sarà una partita complicata ma dovremo ribaltare il risultato e, come abbiamo già visto, la Juventus è capace anche di questo“.