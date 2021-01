Tutto è pronto per il lunch match delle 12.30 della 19^ giornata di Serie A tra Juventus-Bologna. Sono state comunicate le formazioni dei 22 che scenderanno in campo a Torino per la sfida che aprirà la domenica del massimo campionato.

Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, C. Ronaldo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Shouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow.