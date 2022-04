Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali

I bianconeri cercano i tre punti per consolidare il quarto posto

Torna allo Stadium la Juventus in cerca di riscatto dopo che l'ultima volta è uscita sconfitta dall'Inter. Sotto gli occhi di Del Piero che torna allo Stadium per la prima volta dall'addio del 2012, la Juve sfida il Bologna. Allegri sceglie il 4-2-3-1 con Cuadrado, Dybala e Morata alle spalle di Vlahovic. Rossoblù con Arnautovic e Orsolini in attacco, a centrocampo c'è Svanberg al posto di Aebischer. Calcio d'inizio alle 18.30