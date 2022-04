Juventus-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 18:30

Juventus-Bologna si gioca questa sera, sabato 16 aprile 2022 alle ore 18:30 per la 33esima giornata di Serie A. Padroni di casa guidati da mister Allegri a caccia di tre punti per restare al quarto posto e, chissà, sperare in qualcosa inpiù. Ospiti che vogliono ben figurare e ottenere una migliore posizione in classifica.

Juventus-Bologna, le formazioni

Ancora qualche piccolo dubbio da sciogliere per entrambi gli allenatori ma questi potrebbero essere i 22 titolari per Juventus-Bologna:

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Aebischer, Dijks; Orsolini, Arnautovic.

Dove vedere il match

Juvenuts-Bologna scenderanno in campo oggi sabato 16 aprile 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio programmato per le ore 18.30 per il match che sarà valido per la 33esima giornata di Serie A TIM.

La sfida dell'Allianz Stadium sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Dopo aver sottoscritto l'abbonamento, i clienti DAZN dovranno scaricare l'app su una smart tv compatibile oppure attraverso un TIMVISION BOX, una console da gioco come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

I clienti DAZN potranno seguire la partita di Torino anche in diretta streaming scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet, o in alternativa collegandosi al sito ufficiale effettuando l'accesso tramite pc o notebook. In questo modo lo spettacolo della sfida tra bianconeri e rossoblù sarà garantito.