Juventus-Bologna streaming e diretta, dove vedere il match oggi

Juventus-Bologna si gioca oggi domenica 24 gennaio 2021 alle ore 12.30 per la 19^ giornata di Serie A. Dopo il successo in Supercoppa italiana, la Vecchia Signora vuole confermare il buon momento portando a casa tre punti e avvicinandosi alle milanesi, ieri reduci entrambe da uno stop.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni

Squadre praticamente già decise da entrambe le parti. La Juventus di Pirlo dovrebbe affidarsi a Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Morata, C. Ronaldo. Recupero de Ligt ma difficilmente scenderà in campo dall’inizio. Scalpita anche Kulusevski. Il Bologna non vuole sfigurare e proverà a dire la sua con Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Morata, C. Ronaldo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il lunch match delle 12.30 della 19^ giornata di Serie A Juventus-Bologna sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Juventus-Bologna sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Donati al commento tecnico.

La partita Juventus-Bologna potrà essere vista, attraverso DAZN in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare prima la app per sistemi Android e iOS, quindi avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Gli utenti, terminata la partita, avranno la possibilità di prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand. Occorrerà solo avere una connesione stabile che possa garantire la continuità della trasmissione. Così ci si potrà godere al massimo lo spettacolo della gara tra bianconeri e rossoblù.