Juventus-Bologna streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 19 ottobre

Juventus-Bologna, fischio d’inizio alle 20,45. Si gioca all’Allianz Stadium il match valido per l’8^ giornata di Serie A. I campioni d’Italia ospitano i rossoblù di Sinisa Mihajlovic, per l’occasione in panchina a guidare i suoi. Dopo la sosta per le nazionali le compagini cercheranno un risultato positivo con tutte le insidie del caso. Sarri ha già in mente la formazione.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni – Diversi assenti nella Juventus. Sarri, che anche contro il Bologna non potrà disporre dei vari Chiellini, Douglas Costa e De Sciglio pensa ancora a Cuadrado terzino destro con Danilo in panchina. Alex Sandro a sinistra mentre la coppia Bonucci-De Ligt al centro della difesa. Dubbio in porta tra Szczesny e Buffon. A centrocampo la regia sarà affidata a Pjanic, con Khedira e Matuidi nettamente favoriti su Bentancur e Rabiot come mezzali. In avanti Higuain certo di una maglia da titolare. Con lui Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, favorito su Dybala. Il Bologna di Mihajlovic risponderà con il consueto 4-2-3-1. Out Tomiyasu per un problema muscolare: al suo posto come terzino destro ci sarà Mbaye. Sull’altro lato è out anche Dijks per una botta al piede, gioca Krejci. Bani e Danilo al centro della difesa. Attenzione all’attacco felsineo con Palacio, Orsolini e Sansone pronti a colpire.

Juventus-Bologna, streaming e diretta tv – La partita Juventus-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Il match sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione. Juventus-Bologna sarà disponibile anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. In questo caso, gli utenti abbonati a Sky potranno seguire la gara in diretta tv anche attraverso l’app presente sul decoder Sky Q. I clienti DAZN potranno seguire la gara attraverso i dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet scaricando l’apposita applicazione per sistemi iOS e Android. Al termine del match ampio post-gara con gli highlights e le interviste.