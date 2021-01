Juventus, Bonucci avvisa le rivali per la Serie A: il post social su Instagram

Fa festa la Juventus dopo la vittoria contro la Sampdoria in campionato nella 20^ giornata di Serie A. Sorride e carica l’ambiente anche Leonardo Bonucci, difensore bianconero, che sui social, precisamente sul proprio profilo Instagram, lancia un chiaro messaggio anche alle antagoniste del torneo nostrano.

Bonucci: carica social

“Chiuso un gennaio ottimo”, ha scritto Bonucci nel suo post social. Poi, ecco l’avviso alle rivali di Serie A, soprattutto Milan e Inter, attualmente al primo e al secondo posto in classifica. “La Juventus c’è. Avanti tutta. #finoallafine”.

Messaggio chiaro e guanto di sfida lanciata alle milanesi attualmente a quota 46 e 44 punti. La Juventus, a 39, ma con una gara in meno resta in scia ed è pronta a cogliere ogni futura occasione per giocarsi il decimo scudetto consecutivo.