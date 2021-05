Juventus, Bonucci: “Champions e Coppa Italia obiettivi da non mancare”

Il commento del difensore dopo il successo alla Dacia Arena

La doppietta di Cristiano Ronaldo nel finale regala alla Juventus tre punti preziosi sotto la pioggia di Udine. I bianconeri, con questa vittoria, toccano quota 69 punti in classifica, raggiungendo Milan e Atalanta. Leonardo Bonucci hanno commentato così la gara: «Abbiamo portato a casa tre punti, ma la stagione è ancora lunga e, se ci accontentiamo di questi dieci minuti, significa che non abbiamo capito niente. Dobbiamo trovare le forze per arrivare all'obiettivo Champions e portare a casa la Coppa Italia. Le partite si decidono sugli episodi, noi avevamo regalato un gol su un episodio, loro hanno fatto altrettanto: dopo tante partite devi stare attento a episodi e dettagli e noi troppe volte abbiamo perso punti per i dettagli. Questa era una partita da vincere, non abbiamo subito granché, ma mancava sempre qualcosa, che poi si è visto negli ultimi dieci minuti ed è servito per portare a casa la vittoria. Lo scudetto dell'Inter? Complimenti a loro, sono stati i più costanti, hanno dimostrato di essere i più forti quest'anno, ma oggi comincia un altro capitolo e noi dobbiamo avere la forza e la fame di riprenderci quello che abbiamo tenuto per 9 anni. La Juve si rialza sempre e oggi l'abbiamo dimostrato».