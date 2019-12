Juventus, Bonucci: “Con Sarri cambiamento totale. Milan? Non rifarei certe scelte…”

Il capitano in pectore della Juventus Leonardo Bonucci, durante un workshop organizzato da Randstad all’Allianz Stadium, ha parlato della stagione in corso e del passaggio netto fra la gestione di Allegri e quella di Sarri: “Un cambiamento totale rispetto al modo di giocare che avevamo prima: non è facile da capire, bisogna applicarsi molto, azzerando il passato. Il cambiamento va accettato, non bisogna avere la presunzione che ciò che si faceva prima fosse giusto. Il risultato si può raggiungere attraverso varie strade, non esiste un’unica comfort zone a cui adattarsi”.

Sul trasferimento al Milan del 2017, invece: “Se penso al Leonardo di 2-3 anni fa, non rifarei alcune scelte”.

L’età avanza anche per Bonucci: “Ormai sono dalla parte dei vecchi, i giovani devono accettare i consigli nostri, e noi dobbiamo cercare di rubare il loro entusiasmo. Mi sono accorto del tempo che passa perché tanti ex compagni hanno smesso, ora arrivano in rosa quelli nati dal 2000 in poi. Però è tornato Gigi Buffon e quindi mi sento più giovane (ride, ndr)”.