Juventus, Bonucci difende ed esalta de Ligt: “Diventerà il difensore più forte del mondo…”

“Con l’esperienza, diventerà il difensore più forte del mondo”, parola di Leonardo Bonucci. In assenza di Giorgio Chiellini, è il capitano della Juventus a tornare a parlare del giovane compagno di reparto Matthijs de Ligt e del suo impatto con la Serie A in questa stagione. Ai microfoni di Tuttosport, il centrale italiano ha voluto soffermarsi sull’olandese e sul futuro roseo che lo attende.

IL MIGLIORE – “De Ligt è un predestinato, sta facendo fatica come abbiamo fatto tutti. Va lasciato tranquillo, ha le qualità per diventare, se non il migliore, uno tra i migliori difensori al mondo”, ha detto Bonucci. “Ha commesso degli errori, come in passato ho fatto io e come più in generale ha fatto chiunque: è inevitabile. Indossare questa maglia ti carica di pressioni e lui lo sta facendo a soli 20 anni, ritrovandosi a difendere a zona dopo averlo fatto a uomo fino alla stagione scorsa in Olanda. È soltanto una questione di tempo, anche contro la Lokomotiv Mosca ha disputato una buonissima partita. Semplicemente è umano anche lui. Ma, con l’esperienza, diventerà il difensore più forte del mondo“.