Juventus, Bonucci e i falli di mano di de Ligt: “Se è condizionato? Normale nasca timore e insicurezza, ma…”

Momento complicato in casa Juventus per Matthijs de Ligt. Il difensore olandese è stato protagonista di un ennesimo episodio in area di rigore con un tocco di mano che ha causato un penalty decisivo per il pari per 1-1 maturato nella trasferta di Lecce. Per il giovane centrale si tratta di un vero e proprio caso essendo stato spesso coinvolto in momenti simili in questo avvio di stagione.

A provare a spegnere le critiche, ci ha pensato Leonardo Bonucci, centrale della Juventus e capitano in assenza di Chiellini. Come riporta Tuttosport, il difensore ha preso le difese di de Ligt commentato il momento sfortunato del ragazzo classe 1999: “È un momento un po’ così, sono situazioni che purtroppo in area possono succedere e l’istinto ti porta a fare determinati movimenti che magari risultano pericolosi”, ha spiegato Bonucci.

TRANQUILLO – “Matthijs deve rimanere sereno, perché è capitato a tutti di incappare in errori e momenti negativi ma lui ha un talento enorme e la fiducia di ognuno di noi. Se può essere condizionato nei falli di mano? È normale che possa nascere un po’ di timore, un filo di insicurezza. Ma è un momento che passerà, lui crescerà e ora deve essere lasciato tranquillo”. E sul pari contro il Lecce: “Se abbiamo portato via solo un punto dalla trasferta del Via del Mare non è per il fallo di mano di de Ligt, ma perché io, Bernardeschi e tutti gli altri siamo stati poco cattivi nelle occasioni che abbiamo avuto. Il rigore non è colpa sua, sono situazioni che possono succedere a tutti”.