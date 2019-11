Juventus, Bonucci euforico: “Il rinnovo? Un sogno che si avvera”

Un matrimonio che durerà almeno fino al 2024, quello tra Leonardo Bonucci e la Juventus. Il difensore ha infatti ufficialmente rinnovato il proprio contratto con la Vecchia Signora, commentando così l’evento ai canali ufficiali bianconeri.

SOGNO – “Questa per me è una giornata storica e indimenticabile: è un sogno che si realizza. Ringrazio il presidente, Paratici, Nedved, i tifosi e tutte le persone a me care. La Juventus per me è casa: la firma sul contratto dimostra quanto io tenga a questa maglia”.

RENDIMENTO – “Dopo l’infortunio di Chiellini ho capito che sarebbe servito qualcosa in più. Volevo crescere dopo lo scorso anno e credo di essere sui livelli del 2016/2017, quando sono entrato nella top 11 mondiale e siamo arrivati in finale in Champions League. La stagione è però ancora lunga”.