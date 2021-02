Juventus, Bonucci: “Gattuso un grande allenatore, ma noi obbligati a vincere”

La Juventus sembra aver ingranata la giusta marcia. Dopo la sconfitta in campionato contro l’Inter, i bianconeri hanno infilato una serie notevole di vittorie. Dapprima sono rientrati in lotta per il campionato; poi hanno conquistato il pass per la finale di Coppa Italia, vendicandosi proprio dei nerazzurri.

SCONTRO DIRETTO

La Juventus è attesa dal match contro il Napoli. Il difensore Leonardo Bonucci parla della sfida ai microfoni di Sky Sport: “Ho avuto la fortuna di avere Gattuso al Milan, è un grande allenatore e ha uno staff fatto di uomini veri. Auguro a loro sempre il meglio. La partita di Supercoppa deve essere archiviata, abbiamo vinto ma ci aspetta un’altra gara e non credo alla loro crisi. Dobbiamo concentrarci sull’obiettivo, ovvero portare a casa i tre punti e proseguire la nostra rincorsa. Loro rispetto alla Supercoppa cambieranno qualcosa, rientrerà Osimhen e quindi attaccheranno molto di più la profondità rispetto a quanto fatto con Petagna in Supercoppa. Noi abbiamo l’obbligo di andare a Napoli e portare a casa questi tre punti”.