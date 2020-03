Juventus, Bonucci: “Giorni difficili, ma non ho avuto alcun sintomo”

Isolamento finito per i giocatori della Juventus, costretti alla quarantena in seguito alla positività al Coronavirus di Daniele Rugani. Di queste difficilI giornate, alla trasmissione A Casa Con La Juve, ha parlato il difensore bianconero Leonardo Bonucci.

ISOLAMENTO – “Io sto benissimo, ma sono stati giorni difficili. Oggi per noi giocatori è finito l’isolamento, ma io sono stato fortunato: non ho avuto alcun tipo di sintomo. Mi auguro che la stessa fortuna possano averla tutti coloro che stanno combattendo questa battaglia. I giorni dentro casa sono lunghi, ma intensi: ho tre bambini, una moglie e una casa da tenere in ordine. Tra cucina, aspirapolvere, mocio da passare e compiti non ci annoiamo”.

