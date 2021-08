Juventus, Bonucci: “Io leader con o senza fascia di capitano”

Il difensore è tornato alla Continassa per iniziare la sua nuova stagione

Dopo una estate magica in maglia azzurra Leonardo Bonucci è tornato alla casa bianconera dove ha iniziato gli allenamenti sotto la guida del nuovo allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Il difensore piuttosto carico ha rilasciato una lunga intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport: "Dopo aver vinto l'Europeo - dice il difensore della Juventus - punto a restare protagonista anche in Champions League. Rivoglio sùbito lo scudetto e poi al Mondiale in Qatar ci andremo per vincere". Il rinnovo di Giorgio Chiellini gli ha però tolto di fatto il titolo di capitano dei bianconeri, ma lui non ne fa un problema: "Sono un leader comunque, con o senza fascia".