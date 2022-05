Juventus, Bonucci: “Miglior compleanno possibile. A Miretti ho detto di…”

Il commento post Juve-Venezia del difensore bianconero

Doppietta del difensore della Juventus, Leo Bonucci al Venezia. Il commento del bianconero: «Il compleanno migliore possibile: inutile nascondere che quando indosso la fascia di capitano scatta qualcosa in più: cerco di essere da esempio, anche se questo va fatto sempre, non solo quando si indossa la fascia. Quest'anno sarebbero bastati pochi punti in più per lottare per lo Scudetto, ne prendiamo atto, per tornare a essere con le prime il prossimo anno. Miretti? Una grande prestazione per lui, ha giocato in verticale. Gli ho solo detto di giocare tranquillo, come in Under 19 e Under 23, e in caso avesse fatto un errore, guardare avanti perché tutti sbagliano».