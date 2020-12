Juventus, Bonucci: “Nel primo tempo non eravamo accesi, andavamo a due all’ora”

Ancora una volta alla fine. La Juve fa suo il Derby dopo essere stata in svantaggio per più di un’ora, incornando il Toto per due volte con McKennie e Bonucci, che segna la rete decisiva a pochi secondi dal 90′. Queste le parole dei due protagonisti e di mister Pirlo al termine dell’incontro. Il commento a fine gara del difensore autore del gol del 2-1: «Abbiamo grande rispetto per il Torino, ma nel primo tempo non eravamo accesi, andavamo a due all’ora, perdevamo tutti i contrasti, le seconde palle erano sempre loro, sbagliavamo i passaggi… Loro avevano impostato la gara sulle ripartenze e noi gli abbiamo dato modo di farlo. Nella ripresa abbiamo tirato fuori la voglia, la fame, la cattiveria nei contrasti, siamo rimasti più corti e abbiamo fatto più movimento. È quanto dobbiamo fare sempre e questo ci deve entrare dentro, non nella testa, ma nel cuore»