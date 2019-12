Juventus, Bonucci polemico: “Episodi sfavorevoli. Anche quelli arbitrali…”

Pesa, e non poco, la prima sconfitta stagionale maturata all’Olimpico contro la Lazio da parte della Juventus. Lo ammette anche il difensore e capitano bianconero Leonardo Bonucci al termine della gara. Parlando ai microfoni di DAZN, il centrale ha fatto il punto sulla sfida persa dando la colpa ad alcuni episodi sfavorevoli che hanno visto decisioni controverse anche da parte del direttore di gara.

A CALDO – “Non ci siamo confrontati, le cose vanno fatte sbollire”, ha spiegato Bonucci. “Siamo stati puniti da degli episodi sfavorevoli. Abbiamo disputato un grande primo tempo, dominando il campo e la partita senza concedere nulla alla Lazio. Poi nella ripresa degli episodi sfortunati sotto porta ma anche delle decisioni arbitrali sfavorevoli hanno condizionato il risultato. Una squadra come la nostra non può concedere così tanti gol. Dobbiamo ritrovare la voglia di soffrire, va bene costruire bel calcio però è nostro dovere cercare in noi quella fame che ci permette di non subire. Guardiamo dentro noi stessi. Sappiamo cosa possiamo fare e quale sia il nostro massimo. Dobbiamo metterlo sempre in campo. L’Inter davanti a noi? I conti si faranno alla fine”.