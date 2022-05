Juventus, Bonucci: “Scudetto? Dico Inter, ma con qualche punto in più per noi…”

Il pensiero del difensore bianconero

Intervenuto a DAZN, in collegamento per Supertele con Pierluigi Pardo, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato alcuni temi caldi della stagione di Serie A. Interessanti alcuni passaggi a proposito della corsa scudetto con qualche rimpianto per i colori bianconeri.

SCUDETTO - "È ovvio che c'è del rammarico. Abbiamo perso dei punti per strada che con il senno di poi potevi giocare in maniera diversa le partite, portando a casa quei due-tre punti che servivano per stare lì. Sono errori che in questo momento di cambiamento della Juventus si possono incontrare, devono essere da insegnamento. Bisogna guardare avanti, abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions, speriamo di fare qualcosa in più sia in Italia che in Europa", ha detto Bonucci.

FAVORITA - Su chi vincerà il Tricolre: "Vince l'Inter come ha detto Max? Max ci ha detto di averlo nascosto in una bustina (il nome di chi vince ndr). A guardare le partite che mancano direi Inter, sulla carta sono partite abbordabili. Però questo campionato ci ha riservato grandi sorprese dall'inizio. È bello vivere questa corsa, peccato non esserci, bastavano pochi punti in più. Ce la godiamo come tifosi".