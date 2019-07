Juventus, Bonucci: “Voglio tornare ad essere quello di due anni fa. Voglio vincere tutto”

La Juventus si prepara all’amichevole contro il T-K League, squadra che vede i migliori giocatori del campionato sudcoreano. A margine della sfida, intervistato dai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci, difensore bianconero, ha parlato delle proprie ambizioni riguardo la prossima stagione.

Il classe ’87 si è soffermato, soprattutto, sulla sua forma e il suo livello di performance confessando di voler tornare quel “muro” che era stato due anni fa, prima del passaggio al Milan e del ritorno, clamoroso in bianconero.

RIVALSA – Bonucci non si nasconde e ammette: “Il mio obiettivo è quello di centrare tutti i traguardi con la squadra. Quando parte la stagione dobbiamo pensare a questo. A livello personale voglio tornare a essere quello di due anni fa e a quelli standard ai quali avevo abituato i tifosi”. La competizione, anche per il posto in squadra, lo aiuterà. Con l’arrivo di de Ligt, e la presenza di Giorgio Chiellini, metteranno a serie prova le sue capacità.