Juventus, bordata social dalla Curva Sud: “State umiliando la maglia…”

Arriva tramite social la reazione della tifoseria organizzata della Juventus dopo il k.o. contro il Benevento in campionato. La squadra di Pirlo non è riuscita a portare a casa neppure un punto contro i meno quotati uomini guidati da Inzaghi. Un gol di Gaich ha sancito la sconfitta e le annesse polemiche.

Juventus, furia della Curva Sud sui social

Hanno scelto la via social i tifosi della Juventus per protestare contro la mancanza di risultati dei bianconeri che, dopo l’eliminazione dalla Champions League, sembrano allontanarsi anche dalla corsa per lo scudetto. Il tifo organizzato della Curva Sud ha voluto pubblicare nelle scorse ore un post su Instagram che non lascia spazio ad interpretazioni: “State umiliando una maglia“. E nei commenti anche la scritto “Basta!”, come a chiedere un immediato cambio di rotta.