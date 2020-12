Juventus, Buffon avverte: “Stanno per arrivare le gare decisive”

La Juventus ritrova lo spirito della dominatrice e azzanna spietata la gara contro il Parma. I bianconeri si impongono al Tardini con un roboante 4-0 e puntano con decisione al primo posto in classifica, distante ora solamente un punto.

LE PAROLE DI BUFFON

Tra i pali della squadra di Andrea Pirlo c’era Gianluigi Buffon e l’estremo difensore ha dimostrato di essere in ottima forma. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Oggi era una partita che dovevamo fare nostra in ogni modo. Adesso abbiamo un calendario che ci permette di affrontare una squadra in difficoltà e dobbiamo farla nostra, perché poi cominciano gli scontri diretti. Sono gare già decisive a fine girone d’andata. Abbiamo sempre giocato con grande cuore. Abbiamo recuperato con grande cuore e in un’altra volta ci hanno recuperato al 95′. Il verdetto del campo secondo me non ha sempre rispettato le nostre prestazioni. Quando vengo a Parma ho sempre dentro un sentimento di nostalgia e di ricordi. Qui ho passato dieci anni indimenticabili, vorrò sempre bene alla gente di Parma. Ho perso il mio vecchio allenatore Ermes Polli che mi ha dato tanto, proprio qui a Parma. Noi i favoriti? Purtroppo una partita non fa testo. Quando cominci a inanellare un po’ di prestazioni simili e vinci con questa facilità, allora possiamo dire di essere diventati la squadra di Andrea Pirlo. Adesso abbiamo ancora alti e bassi, ma quando abbiamo gli alti siamo belli da vedere”.