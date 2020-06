Juventus, Buffon e Chiellini rinnovano: arrivata la firma per un altro anno

Ancora un anno insieme: la Juventus annuncia di aver rinnovato per un’altra stagione i contratti dei due capitani Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini.

La notizia era nell’aria da settimane ma adesso è diventata anche ufficiale attraverso un comunicato anche social da parte della società bianconera. Il portiere e il difensore firmano fino al 2021 e giocheranno per un altro anno con la maglia del club di Torino. Per loro si tratta dell’ennesima conferma dell’importanza all’interno del gruppo Juventus con una prospettiva futura di avere un ruolo anche in società. Intanto, ora, c’è da conquistare uno scudetto e chissà, magari anche la Champions League. E nel caso non succedesse, ci sarà ancora un anno per farlo.

Questo il bellissimo annuncio sul sito della Juventus: “Ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Campioni la cui storia parla da sola, e il cui legame con la maglia che indossano è indissolubile. Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitani, bandiere. Bianconeri da sempre. Per sempre. E a confermarlo, casomai ce ne sia bisogno, c’è l’ufficialità, da oggi, del loro rinnovo contrattuale, per un altro anno: 2021”.