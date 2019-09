Juventus, Buffon: “Felice per il record di presenze. De Ligt? Straordinario”

Il nuovo recordman di presenze in Italia con una squadra di club, fra campionato e coppe, si chiama Gianluigi Buffon, che oggi, aggiungendo la partita giocata e vinta dalla Juventus contro la Spal, ha raggiunto quota 903. Superato nientemeno che Paolo Maldini, leggenda del Milan. Ecco le parole del portiere bianconero al sito ufficiale della propria squadra: “Sono felice per il dato raggiunto, è una soddisfazione, soprattutto ci sono arrivato a 42 anni in una condizione psicofisica molto buona. Per quanto riguarda la partita, siamo costantemente in crescita, aggiungiamo un mattone alla volta, gara dopo gara. La strada è quella giusta. De Ligt? Ho visto un giocatore straordinario, concentrato ed applicato. È stato molto bravo fin dal primo all’ultimo minuto”.