Juventus, Buffon infinito: pronto rinnovo del contratto

Gianluigi Buffon è tornato alla Juventus e non ha alcuna intenzione di andare via di nuovo. Dopo la parentesi al Paris Saint-Germain, il portierone italiano ha deciso di vestire ancora una volta la maglia bianconera che lo ha fatto diventare grande.

All’età di 41 anni, però, Buffon non sembra avere alcuna intenzione di smettere. Come riporta Tuttosport, infatti, il portiere vorrebbe un rinnovo annuale, dal 2020 al 2021. Lo ha detto di recente e anche il campo lo conferma: fino a quando sarà in forma, Buffon non intende dire stop. Ecco allora profilarsi un’altra annata da protagonista insieme agli amici e compagni di sempre Bonucci e Chiellini: passato, presente e, a quanto pare, anche futuro…