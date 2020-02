Juventus, Buffon non si ferma: incontro con Agnelli per restare un altro anno

Gianluigi Buffon non si ferma. Il portiere della Juventus non ha alcuna intenzione di appendere i guantoni. Anzi. Dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia si starebbe pensando anche al prolungamento di contratto per un’altra stagione.

Stando a quanto riporta Tuttosport, nelle prossime settimane potrebbero esserci degli sviluppi interessanti in ottica rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. A marzo dovrebbe andare in scena un incontro tra lo stesso Buffon e il presidente bianconero Andrea Agnelli per discutere dell’eventualità di proseguire insieme per almeno un altro anno. Oltre a poter raggiungere il record di presenze in Serie A, dunque, il portiere avrà una chance in più per provare à a vincere la Champions League nel caso in cui non dovesse farcela in questa stagione.