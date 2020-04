Juventus, Buffon per sempre bianconero grazie ad una… telefonata

Una telefonata e un sì che sancisce il rinnovo del rapporto tra le parti: sarebbe andata così tra Gianluigi Buffon e Andrea Agnelli, patron della Juventus. Il portiere avrebbe rinnovato il proprio contratto per un’altra stagione con la Vecchia Signora.

Secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe bastata una chiamata, avvenuta la scorsa settimana, tra il portierone bianconero e il presidente della Juventus per trovare l’accordo e continuare ancora insieme un’altra annata. Le parti ufficializzeranno il tutto non appena l’emergenza coronavirus lo permetterà, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che Buffon rimarrà ancora un anno a Torino. Il classe 1978, al termine della prossima stagione, farà il punto sul futuro che lo vedrà protagonista anche dopo aver appeso i guantoni con un ruolo dirigenziale.