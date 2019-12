Juventus, Buffon raggiunge Del Piero: nuovo primato per il portiere

La Juventus vive una domenica perfetta. Sul terreno di gioco arriva un successo importante contro l’Udinese, che lancia i bianconeri in vetta alla classifica, aspettando il risultato di Fiorentina-Inter. E poi c’è da festeggiare Gianluigi Buffon. Il portiere azzurro veste la casacca della Vecchia Signora per la quattrocentosettantottesima volta. Un record da condividere con un’altra leggenda della Juve, nonché ex compagno di squadra: Alessandro Del Piero. E Buffon non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. Il portierone è pronto a riscrivere la storia.