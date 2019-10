Juventus, Buffon: “Sarri vuole farci apprendere qualcosa di diverso. Questo è un grande stimolo…”

Intervenuto a margine della conferenza stampa di oggi, in cui è divenuto nuovo ambasciatore dell’ONU per il World Food Programme, Gianluigi Buffon, portiere della Juventys, ha parlato anche del rapporto con Sarri e delle novità che il tecnico toscano ha portato nell’ambiente bianconero.

STIMOLI – “Il mister è una persona con idee molto chiare, con un percorso trentennale da allenatore. In trent’anni di calcio, di gioie e battute d’arresto, chi ha toccato la punta massima come allenatore ed è approdato alla Juventus, penso abbia un sacco di convinzioni che riesce a trasmettere. La squadra stessa vuole apprendere qualcosa di diverso rispetto agli ultimi dieci anni, questa è una filosofia che non avevamo mai conosciuto e che ci piace. Gli stimoli devono essere tenuti alti”, ha detto Buffon.