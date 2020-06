Juventus, Buffon suona la carica: “Ripartiremo più concentrati di prima”

Ora che il calendario della Serie A è stato sorteggiato, bisogna solamente attendere l’inizio della volata finale. Un rush in cui la Juventus spera di inserirsi da protagonista su tutti i fronti ancora aperti: campionato, Coppa Italia e Champions League. Non sarà semplice per i bianconeri data la concorrenza della Lazio in Serie A e lo svantaggio rimediato nella gara d’andata degli ottavi di finale della competizione europea contro il Lione. Il portiere Gianluigi Buffon suona la carica attraverso i suoi canali social: “Gli anni mi hanno insegnato che bisogna sempre trovare in sé stessi le giuste energie per ripartire più concentrati di prima. I risultati che verranno saranno il frutto del nostro impegno e del nostro lavoro”.