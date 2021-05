Juventus, Buffon: “Vado via felice e se mi chiama qualcuno…”

La Juve supera il Sassuolo con la rete di Rabiot e quelle di Ronaldo e Dybala che valgono per entrambi quota 100 in bianconero. E nella serata di Reggio Emilia sale in cattedra che Buffon, che para un rigore a Berardi sullo 0-0. Queste le...

La Juve supera il Sassuolo con la rete di Rabiot e quelle di Ronaldo e Dybala che valgono per entrambi quota 100 in bianconero. E nella serata di Reggio Emilia sale in cattedra che Buffon, che para un rigore a Berardi sullo 0-0. Queste le dichiarazioni del portiere: «Nel riscaldamento cercavo di mettermi pressione, perché è il modo corretto di entrare in partita, specie non essendoci il pubblico. La squadra di quest'anno? È forte, ma a volte discontinua e questo ci ha fatto perdere punti impensabili per strada. Nel match singolo però ha dimostrato di potersela giocare con tutti. La mia esperienza alla Juve? Quando sono tornato qui ho voluto mettermi alla prova in un nuovo ruolo e sono contento perché credo di aver sempre dato tutto con il massimo entusiasmo. Alla Juve ho dato tutto e ho ricevuto anche di più e ora vado via felice».