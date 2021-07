Juventus, buona la prima: 3-1 al Cesena

La seconda era Allegri inizia con un successo.

La Juve supera 3-1 il Cesena ospitato JTC per la prima uscita stagionale, con le reti di De Winter, McKennie e Soulè e, facendo la tara con il carattere amichevole dell'impegno e le tante assenze, regala buone sensazioni: il pallone corre veloce, gli spazi vengono aggrediti puntualmente, l'attenzione in fase difensiva è alta e in avanti si vedono buone combinazioni. Con la preparazione iniziata da nove giorni e il grosso della truppa in vacanza,

PRIMO TEMPO - Allegri non può che iniziare con una formazione “sperimentale”, in cui McKennie, Under 23 a parte, è l'unico reduce della passata stagione. Il 4-3-3 schierato dal tecnico livornese non ha comunque difficolta a imporre subito il proprio gioco: il primo tiro della stagione è di Soulè, che dopo due minuti incrocia il sinistro dal limite, mettendo a lato di poco. Il secondo arriva al 5' e già si infila nell'angolino: dopo una discesa di Felix Correia e l'appoggio di McKennie, De Winter scarica un destro di prima intenzione semplicemente imparabile. La Juve pressa alto e, nonostante la preparazione sia appena iniziata, dimostra di avere gamba e l'entusiasmo sufficiente per comandare la gara e accelerare quando i romagnoli, in rare occasioni, avanzano e concedono qualche spazio.