Juventus, buone notizie: Perin guarito dal Covid

Il portiere torna in gruppo

Arrivano buone notizie in casa Juventus : Mattia Perin è guarito dal Covid. L'annuncio è arrivato dalla stessa società bianconera che via social e sul sito ufficiale ha informato tutti i tifosi della guarigione del suo secondo portiere.

LA NOTA - "Mattia Perin ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico ( tampone ) per il coronavirus-Covid 19. L’esame ha dato esito negativo . Il giocatore è pertanto guarito e si unirà alla squadra per l’allenamento di oggi". Queste le parole della Juventus su Perin.

Da capire adesso se l'estremo difensore bianconero sarà subito arruolabile per il weekend. Ricordiamo, infatti, che la Serie A torna sabato e domenica per la 24^ giornata. La Juventus affronterà il Verona e potrebbe dunque avere un Perin in più come vice Szczesny.