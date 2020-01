Juventus-Cagliari, Cristiano Ronaldo prova a sfatare un tabù

Nuovo anno, solita ambizione: vincere tutto. La Juventus riparte in campionato e lo fa nella sfida casalinga contro il Cagliari. Il 2020 riparte con un match molto delicato vista la posizione in classifica dei sardi, vera sorpresa della stagione.

Sarri si affiderà a Cristiano Ronaldo in attacco con Dybala e, forse, Higuain. Ma l’attenzione sarà proprio sull’asso portoghese che deve sfatare un tabù. CR7 non è ancora riuscito a fare gol ai sardi da quando gioca in Serie A. Infatti, il Cagliari è anche l’unica squadra di Serie A, fra quelle contro cui ha già giocato almeno una volta, a cui Cristiano Ronaldo non ha ancora segnato. La scorsa stagione non prese parte alla trasferta in Sardegna, ma in casa a Torino non andò a segno. Ecco allora che l’attaccante è pronto a battere anche questa particolare statistica. Inoltre, nel caso in cui dovesse segnare, per il portoghese si tratterebbe della quinta partita di Serie A consecutiva con goal.