Juventus-Cagliari diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Cagliari si gioca oggi sabato 21 novembre 2020 per l’8^ giornata di Serie A. Posticipo per il campionato italiano che vedrà impegnata la Vecchia Signora, guidata da Andrea Pirlo, contro i sardi di Di Francesco.

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni

Entrambe le formazioni presenteranno diverse defezioni a causa dei recenti impegni con le Nazionali ma soprattutto a causa del Covid-19. Nella Juventus possibile chance per Buffon tra i pali. In difesa Cuadrado, Demiral, De Ligt e Danilo. In mezzo al campo Rabiot e Arthur in mezzo con Kulusevski e Bernardeschi sugli esterni. In avanti il solito Cristiano Ronaldo con Alvaro Morata. Dybala scalpita ma partirà dalla panchina. Il Cagliari ha subito due perdite importanti nelle ultime ore con Godin, positivo al coronavirus, e Nandez tenuto precauzionalmente a riposo in attesa di ulteriore tampone. I sardi scenderanno in campo con Cragno in porta. Zappa, Walukiewics, Klavan e Triipaldelli in difesa. Rog e Marin in mediana. Ounas, Joao Pedro e Simeone in avanti.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Juventus e Cagliari si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, come di consueto senza pubblico. Il fischio d’inizio del match è previsto per sabato sera alle 20.45.

Per vedere Juventus-Cagliari in diretta occorrerà avere DAZN. Sarà l’emittente a trasmettere live l’evento.Gli utenti avranno l’opportunità di seguire la partita tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l’app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l’app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN che sono abbonati a Sky potranno seguire Juventus-Cagliari anche attraverso il decoder di Sky Q. Per gli appassionati che volessero seguire la sfida, potranno farlo in diretta streaming su dispositivi mobili quali tablet e smartphone semplicemente scaricando l’app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l’evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d’accesso.