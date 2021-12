Juventus-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 per la 19^ giornata di Serie A

Juventus-Cagliari si gioca questa sera, martedì 21 dicembre alle ore 20:45 per la 19^ giornata di Serie A. Ultimo turno del 2021 per il massimo campionato con i bianconeri che dovranno cercare un risultato pieno contro i sardi, in netta crisi.

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni

Qualche dubbio per i due allenatori con i padroni di casa che dovranno fare a meno ancora di Dybala in avanti. L'attacco sarà composto da Morata e Kean esattamente come nella gara dello scorso weekend. I sardi, invece, non hanno convocato Godin e Caceres e si affideranno in difesa a Carboni e Ceppitelli. Queste le possibili scelte di Allegri e Mazzarri per Juventus-Cagliari:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Bentancur; Bernardeschi, Morata, Kean. All. Allegri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Oliva, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.

Dove vedere la partita

Juventus-Cagliari si giocherà martedì 21 dicembre all'Allianz Stadium di Torino. La partita della 19^ giornata inzierà alle 20:45.

Il match tra bianconeri e sardi verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Diverse le possibilità per gli abbonati che potranno scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione, oppure collegare il proprio apparecchio televisivo ad un TIMVISION BOX, a una console come PlayStation e Xbox, o, infine, tramite dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

L'ultima uscita del 2021 di Juventus e Cagliari verrà trasmessa da DAZN anche in diretta streaming: servirà collegarsi al portale se si accede tramite pc o notebook, mentre sarà necessario scaricare l'app se si decide di connettersi con smartphone o tablet.