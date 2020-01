Juventus-Cagliari streaming e diretta tv, dove vedere il match di Serie A

Juventus-Cagliari, si gioca lunedì 6 gennaio 2020 alle 15,00 il match valido per la 18^ giornata di Serie A. Padroni di casa che cercano conferme dopo la sosta. Ospiti a caccia di punti per continuare a stupire.

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni – Sarri si affida a Szczesny in porta con Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro in difesa. In mezzo al campo, accanto al solito Pjanic ecco Matuidi e Rabiot favorito per partire titolare. Dybala, Cristiano Ronaldo e Higuain nel tridente. Il Cagliari di Maran punterà sulla voglia di stupire. Nainggolan e Joao Pedro supporteranno Simeone in attacco. In difesa qualche problema per i rossoblù privi di Pisacane squalificato. In porta Rafael è insidiato dal rientrante Olsen.

Juventus-Cagliari streaming e diretta tv – Il match Juventus-Cagliari sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 252 del digitale terrestre. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.