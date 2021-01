Juventus, carica Danilo: “Lasciati tanti punti per strada. Dobbiamo essere abituati alla pressione di vincere”

Ha sbloccato la gara contro il Sassuolo con una rete davvero bellissima. Un missile da fuori area all’angolino basso alle spalle di Consigli. Danilo, laterale della Juventus, si gode il momento e il gol, ma soprattutto i tre punti ottenuti dai suoi. Parlando ai microfoni di JTV, il brasiliano ha commentato: “Quello che penso io del calcio è che quando siamo meno organizzati qualche partita diventa difficile anche con l’uomo in più. Non è facile con tante partite di fila, anche io ho sbagliato qualche pallone e qualche uscita che non devo sbagliare, ma abbiamo fatto un buon lavoro vincendo la gara”.

E ancora sulla stagione dei bianconeri: “Nella prima parte di stagione abbiamo lasciato tanti punti che non dovevamo lasciare. Chi gioca alla Juve deve essere preparato alla pressione di vincere ogni partita e di vincere questo Scudetto. Il gol al Sassuolo? Come gioco adesso ho meno occasioni per andare in avanti, per fortuna è arrivato quel pallone e ho segnato. Per fortuna abbiamo vinto, abbiamo portato a casa i tre punti, adesso testa al Sassuolo”.