Juventus, caso Suarez: avviso di garanzia a Paratici. Reato ipotizzato falsa informazione al pm

Nuovi sviluppi sul caso Suarez, La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha confermato che oggi è stata notificata a Fabio Paratici, capo dell’area sport, un’informazione di garanzia in merito all’indagine della procura di Perugia sull’esame di italiano sostenuto dal calciatore dell’Atl. Madrid.

Juventus Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p. La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli.