Juventus, Causio: “Serie A non fa fare salto di qualità ma Chiesa in Champions…”

L'ex calciatore bianconero ha detto la sua su Federico Chiesa

La Juventus di Allegri è pronta al debutto in campionato domenica prossima sul terreno dell'Udinese e alla Gazzetta dello Sport ha condiviso il suo giudizio sulla squadra bianconera Franco Causio che prima ha aperto una parentesi su Federico Chiesa: «Secondo me non è un esterno: è quasi un attaccante. Ha forza, calcia bene, ma deve crescere nella fase di non possesso. Se comincerà a fare bene anche quella, diventerà devastante. Prevedo per lui una stagione di possibili, grandissimi miglioramenti. Chiesa è già molto forte ma ha margini di miglioramento enormi e con Allegri può crescere tantissimo. C’è una cosa da dire su questo: i miglioramenti potrà farli soprattutto in Champions. Il campionato italiano non è così impegnativo da aiutarti a fare il salto di qualità». Causio che ha vestito anche la maglia dell’Udinese dà il suo pronostico in vista del match tra la squadra friulana e la Juve. «Sono due squadre che preferiscono aspettare per ripartire. La Juventus ovviamente dovrà fare qualcosa in più, ma nella sua tradizione ha vinto spesso con un atteggiamento difensivo, quasi da provinciale».