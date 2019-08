Juventus, c’è l’accordo per Lukaku: i dettagli

Juventus-Lukaku, ci siamo. Mentre continua la trattativa tra Paulo Dybala e il Manchester United, i bianconeri, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, hanno trovato l’accordo con il centravanti. Al giocatore è stato offerto un contratto di cinque anni a ben nove milioni di euro netti a stagione, con il belga che non vedrebbe l’ora di iniziare la sua nuova avventura a Torino. Il buon esito dell’operazione è però legato alla Joya: solamente se Dybala riuscirà ad accordarsi con i Red Devils la maxi-operazione andrà in porto. Altrimenti, su Lukaku, potrebbe tornare a farsi sotto con l’Inter, che per prima, sotto esplicita richiesta del tecnico Antonio Conte, aveva cercato il calciatore.