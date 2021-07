Juventus-Cesena, ecco le formazioni ufficiali

Prima uscita stagionale per gli uomini di Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano prova schemi e uomini in vista della nuova stagione.

Alle ore 18.00 la Juventus di Massimiliano Allegri, debutterà in amichevole contro il Cesena. Primo test sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now.