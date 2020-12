E’ arrivata la decisione del Giudice sportivo di Serie A e per la Juventus è una vera batosta che riguarda il centravanti Alvaro Morata espulso nel finale del match contro il Benevento. Spagnolo squalificato per due giornate salterà il Torino ed il Genoa in trasferta. “Squalifica per due giornate effettive di gara ad Alvaro Morata (Juventus) per per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo”.