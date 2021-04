Juventus, che confusione: Rabiot stava entrando in campo con la maglia di Frabotta

Incredibile quanto accaduto nella sfida di Serie A tra Torino e Juventus. In casa bianconera c’è vera confusione. Vedere per credere cosa avviene in panchina al momento dell’ingresso in campo di Adrien Rabiot. Il siparietto è stato notato da pochi, tanto che solo qualche fan ha potuto scriverlo sui social.

Siamo nei minuti finali della gara, quando Andrea Pirlo, mister bianconero, decide di inserire il centrocampista francese. Fin qui nulla di particolare, se non fosse che il giocatore aveva indossato la maglia sbagliata.

Juventus, Rabiot fermato con la maglia di Frabotta

Al momento della sostuzione, Rabiot era prossimo a mettere piedere in campo, quando, per fortuna, un membro dello staff di Pirlo ha visto che qualcosa non andava. Il team manger bianconero Matteo Fabris si accorge del problema: il francese aveva indossato la maglia numero 38, quella di Frabotta. Un errore, forse di disattenzione, che è stato prontamente corretto, col centrocampista che ha poi fatto il suo ingresso sul terreno al posto di Alex Sandro.

Aldilà dell’errore, che può cpaitare, qualcosa in casa Juventus sembra davvero non andare…