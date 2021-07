Juventus, Cherubini: “Rosa competitiva, da Cristiano Ronaldo nessun segnale”

Il ds della Juventus Federico Cherubini fa il punto sul mercato dei bianconeri

Redazione ITASportPress

Per la Juventus è tempo di presentazioni. Oltre all'arrivo di Maurizio Arrivabene in dirigenza, spazio al nuovo direttore sportivo Federico Cherubini. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Il mercato sarà caratterizzato da rientri dai prestiti e valorizzazione del nostro patrimonio. Veniamo da stagioni di investimenti importanti, il che ci mette nella condizione di iniziare la stagione in modo competitivo. Potremmo anche non fare niente sul mercato, la rosa è competitiva e lo pensa anche l'allenatore. Cogliendo alcune opportunità si può migliorare qualcosa, ma non è detto che questo succederà. Abbiamo ampi margini di crescita già col patrimonio tecnico a nostra disposizione, non sarà un mercato che ci vedrà particolarmente attivi, ma ci faremo trovare pronti in caso di opportunità".

CONFRONTO

Cherubini ha anche parlato degli insegnamenti ricevuti dall'ex ds Fabio Paratici: "Ho avuto la fortuna di arrivare qui nel 2012 proprio grazie al rapporto che avevo con Fabio. Ho lavorato con lui e Marotta, due professionisti che mi hanno dato tanto. Con Fabio anche per una questione anagrafica si è creato un rapporto anche umano. Mi lascia tante cose, tanti momenti, tanti viaggi, tanto tempo passato insieme. Vorrei rubargli un po' di quella passione, di quel fuoco, con cui ogni giorno affronta il proprio lavoro. Non si è mai fermato, ogni giorno interpreta il suo lavoro al massimo".

ALLEGRI

Poi un commento sul ruolo che avrà il tecnico Massimiliano Allegri sul mercato: "Ci siamo confrontati in questo periodo e condiviso molte delle strategie di natura tecnica e costruzione della squadra. Ho ritrovato dopo due anni un Allegri estremamente voglioso di allenare in campo, è questa la principale mansione che il club gli chiede. Poi in una logica di rapporti e condivisione con Max c'è sintonia e confronto. Com'è stato fatto in passato, non serve una nuova versione per condividere strategie o scelte di mercato. Il rapporto che abbiamo da anni di certo può essere un aspetto positivo per queste dinamiche".

RONALDO

Infine Cherubini si sofferma sulla situazione di Cristiano Ronaldo: "Non c'è stato nessun segnale da parte di CR7. Non dobbiamo parlare di un trasferimento e la Juventus non vuole cederlo. Parliamo di un calciatore che è sceso in campo 44 volte segnando 36 gol la passata stagione. Siamo contentissimi che Cristiano Ronaldo si aggreghi alla squadra".