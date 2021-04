Juventus, Chiellini: “Abbiamo commesso errori che a questi livelli non puoi concederti”

Il derby contro il Torino sotto la lente di ingrandimento del difensore della Juventus Giorgio Chiellini: «Abbiamo commesso errori che a questi livelli non puoi concederti. È un peccato perché, quando abbiamo avuto la lucidità di tenere la partita in mano, l’abbiamo fatto senza rischiare e creando occasioni. Oggi abbiamo avuto tante chance, ma quest’anno commettiamo troppi errori. In questo momento bisogna stare uniti, parlare il meno possibile e lavorare giorno dopo giorno. Mercoledì abbiamo una partita importante, che sarebbe importante vincere: dobbiamo andare avanti facendo il massimo e cercando di conquistare il nostro obiettivo, la zona Champions. Sappiamo che ci sarà da lottare fino alla fine della stagione».