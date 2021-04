Juventus, Chiellini avverte: “Gli episodi faranno la differenza tra noi e il Napoli”

Manca poco al fischio d’inizio tra Juventus e Napoli. Sarà una sfida cruciale per i destini delle due squadre, appaiate in classifica con 56 punti in quarta posizione. Vincere vorrebbe dire fare un netto passo in avanti in ottica Champions League e al contempo mettere nel mirino il secondo posto in classifica occupato dal Milan.

DETTAGLI

Il difensore bianconero Giorgio Chiellini analizza la gara ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio: “Juventus e Napoli sono due squadre a cui piace tenere il pallone. Sarà importante cercare di non concede loro spazio fra le linee. Una gara che si deciderà sugli episodi come nel passato. Servirà pazienza, controllare la partita, sfruttando i loro errori e non concedendo spazio ai giocatori di talento. Serve una gara di alto livello, ma abbiamo preparato bene il match e sono convinto che faremo bene”.