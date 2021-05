Juventus, Chiellini: “Battuta la squadra che si è dimostrata la più forte”

Dopo la vittoria contro l’Inter, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha commentato la sfida ricca di episodi dubbi: «Abbiamo ottenuto una vittoria importante e difficile contro la squadra che ha dimostrato di essere la più forte e...

Dopo la vittoria contro l'Inter, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha commentato la sfida ricca di episodi dubbi: «Abbiamo ottenuto una vittoria importante e difficile contro la squadra che ha dimostrato di essere la più forte e con cui ci siamo complimentati prima dell'inizio della partita. L'abbiamo affrontata bene, dimostrando di essere squadra e penso che abbiamo meritato i tre punti, facendo tante cose buone. Mi è piaciuto l'atteggiamento del primo tempo, un po' meno il primo quarto d'ora della ripresa, poi nella sofferenza finale abbiamo tirato fuori l'orgoglio. Non so se ci porterà in Champions, ma al momento meritiamo la posizione che abbiamo, ci è mancata continuità e ne siamo consapevoli. Ci proveremo fino alla fine, mercoledì abbiamo una coppa a cui teniamo, perché i trofei sono sempre importanti, poi domenica faremo le dovute valutazioni».