Juventus, Chiellini capitano vero: la sua decisione stupisce tutti

Giorgio Chiellini capitano vero. Il difensore della Juventus non abbandona la squadra e i compagni. Nonostante il grave infortunio subito alla vigilia della gara contro il Napoli, il centrale italiano resterà al fianco dei bianconeri anche nei prossimi mesi.

Stando a quanto riporta Tuttosport, infatti, quanto avvenuto proprio in occasione di Juventus-Napoli, quando Chiellini si è accomodato in panchina insieme ai compagni con le stampelle, potrebbe ripetersi anche in futuro nella prossime gare di campionato e coppa.

DECISIONE – Chiellini sarà presente nello spogliatoio e in panchina, soprattutto per le gare casalinghe, mentre in occasione delle partite in trasferta valuterà di volta in volta anche in base alle disposizioni mediche per il suo recupero. Una decisione importante, quella del capitano, che dimostra un legame speciale con l’ambiente e i compagni. La speranza di Chiellini, naturalmente, è quella di riuscire a recuperare almeno per il finale di stagione e, magari, essere decisivo nella volata finale sia in campionato che in Champions League.