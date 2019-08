Juventus, Chiellini carico: “Pronti per il via del campionato”

Adesso si fa sul serio. La Juventus ha concluso la fase prestagionale con l’amichevole, vinta, contro la Triestina. Un successo in quella che è sembrata una partita vera: ritmi alti, gioco e avversario di un certo livello.

La stagione 2019-2020 è alle porte e domenica prossima, contro il Parma, ci sarà l’esordio in campionato. Il capitano bianconero Giorgio Chiellini ha voluto dire la sua sul proprio profilo Twitter in seguito alla gara giocata al Nereo Rocco.

PRONTI – “Tornare in questo stadio è sempre una straordinaria emozione. Pronti per il via del campionato!!! Avanti così!!! #finoallafine”, ha detto il difensore subito dopo la gara. Trascinatore in campo e fuori, Chiellini si prepara all’annata in bianconero sotto la guida di Maurizio Sarri – assente contro la Triestina a causa dell’influenza -, l’ennesima per lui che dal 2005 fa parte ininterrottamente della Vecchia Signora.